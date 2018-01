Noah Nicholls n'a pas supporté le discours deux fois trop long du pasteur. Le témoin de ce mariage avait pris un petit déjeuner pas assez copieux et il n'a pas pu tenir debout pendant l'échange des consentements. Malheureusement pour lui, cette chute spectaculaire ne s'est pas faite sans mal : il il s'est cassé le nez, a perdu une dent et s'est démonté la mâchoire. C'est pourtant lui qui a posté la vidéo sur YouTube. Avec plus d'un million et demi de vues en 4 jours, son évanouissement a fait de lui la première star de l'année sur internet !

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.