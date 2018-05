Le petit Austin a tout juste quatre ans mais déjà de grandes valeurs humanistes. En regardant un documentaire, il a compris que des personnes vivent dans la rue, près de chez lui. Il a donc décidé de leur amener à boire et à manger. Une chaîne de télévision américaine lui a consacré un reportage.

Le reportage a été diffusé il y a quelques jours sur la chaîne américaine CBS Evening News et permet de découvrir la générosité d'un tout jeune habitant de la ville de Birmingham, dans l'état de l'Alabama.

Austin a quatre ans. Comme l'explique son père dans le reportage, c'est en regardant un documentaire sur les pandas que le garçon a eu le déclic. Dans le documentaire, on voit une femelle abandonner son bébé. Austin demande alors à son papa ce que signifie "homeless" et comprend que des êtres humains sont eux aussi dans la rue, sans abris, près de chez lui.

Éligible à la présidence des États-Unis en 2052

Il décide donc d'apporter à manger et à boire à ces personnes en difficulté. "C'est la seule chose à faire", dit-il au journaliste dans le reportage. Avec son t-shirt bleu et sa cape rouge, il prend des airs de super-man et sa générosité touche généralement les sans-abris qui le remercient avec un câlin ou un mot d'encouragement.

_"Donner à manger à tout le monde, c'est ce que devrait faire un président"_. Du haut de ses quatre ans, Austin a déjà une conscience de la collectivité. Mais comme il faut avoir au minimum 35 ans pour être élu président des États-Unis, il ne pourra se présenter qu'aux élections de 2052. L'Amérique va devoir être patiente...