Elle a 22 ans championne du monde de snowboard et double médaillée d'or des jeux paralympiques de Pyongchang . L'américaine Brenna Huckaby a été choisie par un célèbre hebdomadaire sportif, Sports Illustrated qui fait chaque année un numéro spécial avec des mannequins. Brenna Huckaby porte une prothèse en guise de jambe droite et c'est en maillot de bain qu'elle pose , et c'est très sexy. "Je suis la première athlète paralympique à être choisie pour cela, dit-elle. Elle veut aider à changer l'image qu'on a du handicap. "Quelque soit votre corps il faut réaliser à quel point vous pouvez être fort, et combien vous avez d'options". Brenna Huckaby a un parcours incroyable. A l'âge de 15 ans cette jeune fille était en rémission d'une forme rare de cancer des os lorsqu'elle s'est mis au snowboard. Elle est non seulement championne mais également maman depuis 2016.