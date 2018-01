C'est un contrôle routier banal, filmé par la contrevenante. Sauf qu'elle sait qui est l'agent et s'emporte.

On se permet rarement de s'emporter contre l'agent de police qui nous contrôle lorsque l'on conduit. Pourtant, cette jeune américaine n'a pas hésité. Ce qui fait beaucoup rire les internautes.

Et pour cause le policier qui l'a obligé à s'arrêter avec les gyrophares allumés, n'est autre que son père. "Papa, on en a parlé, s'agace-t-elle au volant. Tu ne peux pas m'arrêter juste parce que tu vois ma voiture sur la route!". Rapidement, ils partent dans un fou rire. "Mais c'est pour m'assurer que tu vas bien", explique-t-il un peu penaud. L'histoire ne dit pas si elle a fini par présenter ses papiers.