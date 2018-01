Pour beaucoup, la période des fêtes est synonyme d'engagement et de partage. Les associations reçoivent beaucoup de propositions d'aide au moment de Noël notamment, tout comme les dons se multiplient avant le 31 décembre, très prosaïquement pour permettre des déductions fiscales.Pour les personnes dans le besoin, la situation ne s'améliore pas après ces périodes et souvent, les associations manquent de bras à ces moments là. C'est pour résoudre cette équation infernale que l'agence de publicité DDB a offert ce spot à l'association des Voisins solidaires des assurances State Farm.

Sur la musique de Simple Minds "Don't you (Forget about me)" reprise au piano, en un seul mouvement de caméra, le réalisateur nous montre une soupe populaire remplie de monde, joyeuse et festive. Et en une image, la salle se vide, les nécessiteux sont toujours aussi nombreux mais les bénévoles ont disparus. Les portes se referment sur cette phrase : "La saison des dons se termine mais les besoins restent."

