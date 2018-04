Aussi fort que l'original ! Cette famille originaire de l'Utah reprend chez elle la chanson "One Day More" de la comédie musicale "Les Misérables".

Le dimanche 1er avril, le jour de Pâques, la famille LeBaron a repris l'une des chansons de la comédie musicale "Les Misérables" basée sur le célèbre livre de l'auteur français du XIXème siècle Victor Hugo. La vidéo, postée lundi dernier, affiche plus de 3 millions de vues. La performance de cette famille au complet laisse sans voix !

"On a tous grandi en chantant ensemble et on s'est tous mariés avec des personnes douées en musique" explique Jayson LeBaron, l'un des membres de la famille, "la musique unit notre famille [...] et nous rend heureux"

