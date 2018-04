L'action se passe dans un restaurant en Chine. Un petit garçon rentre en courant et la toile en plastique qui sert de porte heurte involontairement la femme enceinte. Un instant plus tard il repart en courant et hop... la femme tend sa jambe exprès pour qu'il s'étale de son long. Le pauvre bonhomme se retrouve par terre. Sauf que la caméra de surveillance a tout filmé. Scandale sur les réseaux sociaux. On n'est pas sûr que la femme enceinte adore les enfants, en tout cas elle a fini par se présenter à la police et s'excuser devant l'enfant qui était à l'hôpital, blessé à la tête.