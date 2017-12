Elle a 101 ans mais elle joue dans la neige comme une toute petite fille. Cette vidéo a été mise en ligne par le fils de cette dame qui nous explique les circonstances de la scène. Il neigeait sur Lillooet, la ville canadienne où ils vivent. Le fils et la mère décident d'aller en profiter à la campagne.

A quelques kilomètres de la ville, on était vraiment en plein dedans. J'étais prèt à faire demi tour mais la porte s'est ouverte et maman est sortie. Quand on a une maman de 101 ans, c'est une bonne idée de garder sa caméra à proximité pour garder une trace de ces moments spéciaux. En voilà un. Joyeux noël à tous.

On sent beaucoup d'émotion dans la voix de cet homme et c'est vrai que c'et très touchant de voir cette vieille dame faire des boules de neige, heureuse comme une fillette.

