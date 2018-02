Un dos qui joue du piano. Cette idée paraît saugrenue et pourtant c'est une innovation bien réelle, imaginée par Yamaha. La célèbre marque d'instruments de musique a développé une intelligence artificielle capable de composer une mélodie. Pour cela, des capteurs sont placés sur le dos d'un danseur en mouvement. L'intelligence artificielle détecte alors sa chorégraphie et la transforme en notes de musique !

Le danseur japonais Kaiji Moriyama s'est prêté à l'expérience, accompagné par l’ensemble Scharoun de l’orchestre philharmonique de Berlin.

Le résultat est très impressionnant. Pour l'harmonie, on vous laisse juger par vous même :

Après l'intelligence artificielle capable de battre l'homme aux échecs et même au complexe jeu de go, voici donc le piano qui compose et joue tout seul.

