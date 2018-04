La machine a servir les gâteaux a été inventée par un jeune homme génial qui passe son temps à inventer des machines faite d'engrenages loufoques qui en entraîne d'autres avec des objets de tous les jours c'est à dire des machine à réaction en chaîne. Des machines complexes pour réaliser un geste simple. Le serveur de gâteaux est génial, la précision est diabolique, il y a quelque dégâts , des pots sont renversés , certains rouages sont inattendus et un bébé intervient même dans l'affaire . Au bout du compte le dessert atterrira dans l'assiette de l'inventeur avec la cerise sur le gâteau. On peut se poser une ou deux questions sur la faisabilité d'une chose ou deux mais on ne peut que louer la créativité de son auteur. "J'ai mis trois mois à la faire cette machine" dit-il...Ce n'est pas la première qu'il fait ça , il a une chaîne You Tube qui s'intutule Joseph's Machine.