Vous pouvez facilement imaginer le scénario. Un enfant joue sur une plage bondée. Il s'éloigne un peu trop et se perd. Ses parents qui pensaient que leur enfant était juste à côté se rendent compte qu'il n'est plus là. Entre temps, l'enfant pleure en se rendant compte qu'il s'est perdu. Un adulte lui demande où sont ses parents, l'enfant ne sait pas et à ce moment-là commence la recherche des parents de transat en transat. Une recherche qui peut être très longue si la plage est vraiment surchargée...

Alors pour éviter ce temps de recherche, des brésiliens ont trouvé la solution ! Applaudir pour attirer l'attention des parents ! Un bel exemple de solidarité !

Cette scène qui s'est déroulée sur une plage d'Utaba au Brésil a été filmée en décembre. Sous la vidéo a été posté ce petit texte explicatif :

A l'occasion d'un voyage en famille nous sommes allé sur la plage de Perequê Açu à Ubatuba. Soudain nous avons entendus des applaudissements. Au départ on pensait que c'était pour un anniversaire mais j'ai remarqué que l'homme qui était avec l'enfant indiquait qu'il était perdu. Il a fallu un peu plus de 10 minutes pour que l'enfant soit retrouvé. Finalement, les applaudissements ont fonctionné.

