Dans le projet "La beauté de la science", Wenting Zhu donne à voir les effets des acides et des bases sur les pigments sensibles au variation de pH qui donnent leurs couleurs aux pétales.

Wenting Zhu est une photographe chinoise fan de sciences. Plus particulièrement de chimie. Pour ce projet dans le cadre de l'initiative "la beauté de la science", elle a décidé de capter les images de fleurs plongées dans une solution acide ou une solution basique. Quand elle filme une fleur violette, on la voit se transformer soit en rouge, soit en vert, soit en jaune. Pris en gros plan avec un microscope, c'est magnifique et ça semble magique. En fait, c'est simplement scientifique : les pétales de fleurs sont composés de pigments appelés anthocyanines qui sont sensibles au pH. En les plongeant dans des solutions saturées d'hydroxyde de sodium, le changement de couleur se fait progressivement par capillarité, images qu'elle a capté dans cette vidéo fascinante.

