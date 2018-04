Colette Maze est une pianiste de 103 ans. Elle sort au mois de juin un CD consacré à Debussy. Ce n'est que quatrième disque. Colette Maze a été professeur de piano toute sa vie. Elle aurait probablement aimé être une grande concertiste. Elle aurait pu l'être. Précision pour les spécialistes de musique classique : Elle fut, il y a très longtemps l’élève d'Alfred Cortot et de Nadia Boulanger, beaucoup de grands de la musique du XXème siècle sont passés chez ces deux pianistes pédagogues. Aujourd'hui grâce à son fils elle rattrape un peu le temps. Mais comment fait-elle pour rester aussi agile? Quatre heures de piano par jour, 3 oeufs frais et un verre de Graves selon le journal Le Parisien et ça conserve bien!