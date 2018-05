France

Imaginez 4 jeunes garçons en costume de soirée en route pour la station la plus proche. Direction la ligne 5, où le quatuor installe dans le wagon d'une rame un grand plateau et des tréteaux en guise de table. Sur la nappe rouge et blanche, tout y est : les pommes de terre, la charcuterie, et le fromage qui fond au-dessus de petites bougies individuelles. Autant dire que le gueuleton insolite attire rapidement les regards et les portables des autres voyageurs. Entre deux effluves de raclette, un membre de la sécurité passe jeter un œil bienveillant. Quant au conducteur, il vient s’assurer auprès de ses convives qu’il n’a pas roulé trop vite. Le repas improvisé se termine en bout de ligne par une partie de cartes. Un joli moment que l’on doit à "The Smart Joker of Paris", un groupe d’amis où l’on retrouve notamment Thomas, 24 ans, qui sollicite régulièrement ses proches pour participer à ses aventures vidéos sur le web. Son seul but étant, dit-il "de faire rigoler les gens". Voilà maintenant 5 ans que cela dure, avec entre autres, une séance de rock, un cours de maths, une séance de coiffeur, ou un dîner avec serveur, dans le métro à chaque fois.