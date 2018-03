Depuis le mois de décembre, le groupe Les Excellents massacre sur Facebook les chefs-d'œuvre du rock. Ramon Pipin et Camille Saféris reprennent avec des instruments inattendus et inadaptés les standards de la chanson. Une pastille humoristique d'autant plus drôle qu'ils n'arrivent pas toujours à aller au bout de leurs tentatives de reprises. C'est le cas avec celle de Billie Jean de Michaël Jackson. Le fou rire sera plus fort que la musique !

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.