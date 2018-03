Ces 50 mères et leur 50 enfants n'ont qu'un seul point commun : un chromosome en trop qui s'est glissé dans leur caryotype. Tous ces petits garçons et ces petites filles sont en effet trisomiques. On parle aussi de syndrome de Down. A l'occasion de la journée mondiale de cette pathologie, ces femmes qui ne se connaissent qu'à travers un groupe Facebook "Designer Genes", ont décidé de faire une véritable déclaration d'amour à leur enfant en reprenant en langage des signes une chanson de Christina Perri "A Thousand Years".

Inspirées par une autre vidéo de l'association Singing Hands, les mains chantantes, ces mamans utilisent cette méthode pour mieux communiquer avec leur enfant mais cette fois, elles l'ont utilisée pour "montrer combien leur vie est ordinaire et amusante et qu'elles ne changeraient pas une seule chose à leur histoire." Une vidéo tournée à la manière des Carpool Karaoke qui font un carton sur internet.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.