La vidéo de cette rencontre musicale entre deux inconnus a fait plus d'un million de vues en trois jours sur Facebook.

Ce moment magique, on le doit à un avion en retard. Dimanche, le vol au départ de l'aéroport Toulouse-Blagnac de la pianiste Valérie Marie est retardée. Elle en profite pour se mettre au piano, l'un de ces pianos en libre service qu'on trouve dans les gares et autres lieux d'attente. Tout d'un coup, un homme vient lui demander de rejouer le Halleluya de Leonard Cohen. C'est Gregory Benchenafi, un chanteur lyrique, qui a l'expérience de la scène notamment dans la comédie musicale Myke Brant. Sa voix et sa maîtrise se marient parfaitement bien avec les improvisations au clavier de Valérie Marie, même s'il suit les paroles sur son téléphone portable. L'histoire ne dit pas si nous avons assisté ainsi à la création d'un nouveau duo.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.