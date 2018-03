A l'échelle de l'univers, l'histoire de l'humanité est aussi brève qu'un clignement d’œil. Avec ce film, on prend conscience de cette relativité. Dans un remarquable travail de vulgarisation, le réalisateur John D. Boswell propose un timelapse, c'est à dire une succession d'images enchaînées qui permettent de mieux comprendre comment s'est formé notre univers. Du Big Bang à nos jours, en passant par la formation des galaxies, des trous noirs, du soleil, de notre planète, de la lune mais aussi l'apparition des premières formes de vies au plus profond des océans, chaque seconde du film représente 22 millions d'années de l'histoire cosmique. Un film à diffuser à tous les collégiens pour les réconcilier avec la physique, la chimie et les sciences de la vie et de la terre.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.