Un heureux événement a été filmé mercredi 11 avril, au large de Mandurah, au sud de Perth, en Australie : le travail d’une maman dauphin suivi de la mise bas de son delphineau.

Ces images d'un dauphin sauvage qui donne naissance à un delphineau ont été filmées par des amoureux des dauphins qui s'étaient offert une excursion en mer dans l'estuaire de Mandurah ce jour-là. Ils ont été gâtés.

La naissance prend plus d’une heure et demi. La maman dauphin, surnommée Squarecut dans l’estuaire, est sujette à de nombreuses contractions, elle courbe alors son dos afin de mettre au monde son petit.

Une vidéo extrêmement rare

Une vidéo qui permet d'en savoir plus sur le processus de mise bas des mammifères marins pour les scientifiques. Une vidéo extrêmement rare. Il n'en existe que deux dans le monde : celle-ci et une autre filmée en Caroline du Sud aux États-Unis en 2013.

Il est en effet compliqué d’observer un dauphin sauvage donner naissance, car les mères évitent généralement les humains et prennent leurs distances, eu égard à l'importance de l’événement et à la vulnérabilité de la mère et du delphineau.

Pour l’anecdote : le bébé dauphin aperçu à la fin de la vidéo a été surnommé Pom-Pom par les témoins de la scène émouvante.