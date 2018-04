Une agence de voyage en Ligne, Expedia, s'est allié à des pro de la 3D et de l' animation (This is Render et NeoMam). Ils ont ressuscité des monuments , ils les ont en quelque sorte reconstruits à l'identique de ce qu'ils étaient . On retrouve donc le Parthénon reconstruit, petit à petit, via des images animés, la pyramide du soleil de Teotihuacan, au Mexique, le temple de Louxor, en Egypte, le temple de Jupiter à Rome. Ce ne sont là que des exemples. Vous pouvez retrouver ces monuments sur le site Expedia.