C'est un petit geste au quotidien qui ne vous coûte absolument rien et qui peut avoir de sacré répercussions à l'autre bout du globe. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon et il est parfaitement mis en oeuvre par le moteur de recherche Lilo. Il a été créé en 2014 par des français et permet aujourd'hui de reverser des dons à des associations à chaque utilisation.

Sauver la forêt amazonienne ou les récifs coralliens d'Indonésie

Lilo finance des projets sociaux et environnementaux. Sur leur page Facebook, ils proposent de venir en aide à la forêt amazonienne et, récemment, aux coraux indonésiens via l'association Coral Guardian.

Coral Guardian est une association fondée par des français en 2010 pour la sauvegarde des récifs coralliens. Leurs actions permettent notamment de restaurer et reconstruire certaines barrières de coraux. En un clic avec Lilo, vous avez donc la possibilité de les aider dans leur action. C'est totalement gratuit et sachez qu'en plus, Lilo ne collecte pas vos données personnelles et agit contre le traçage publicitaire.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.