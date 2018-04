Après Sophia, le premier robot humanoïde qui ressemble vraiment à un humain (Audrey Hepburn est son modèle), voici la version masculine Henry. Son visage et son torse sont faits de silicone qui imite parfaitement la peau humaine. Les ingénieurs de la société RealBotix ont particulièrement travaillé sur son apparence virile et musclée. Le robot doit en effet à la fois pouvoir tenir une conversation grâce à tout l'informatique cachée dans sa tête transparente mais aussi être un compagnon sur lequel se reposer par exemple pour regarder un comédie romantique à la télé. Et encore, ce n'est qu'un début : RealBotix prévoit de transformer Henry en amant vigoureux dans le futur. D'ici là, il y a encore beaucoup de travail car pour l'instant, Henry n'est qu'une tête sur un torse. Il va falloir faire mieux pour donner envie aux femmes d'investir 9 000 euros pour se l'offrir.

