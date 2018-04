Il vous arrive souvent lorsque vous prenez un selfie de vous dire que votre nez paraît bien plus gros qu'il ne l'est en réalité ? Eh bien, c'est tout à fait normal et il faut totalement décomplexer explique cette vidéo du site Vox

Les opérations du nez en hausse de 13% en 1 an

C'est une préoccupation majeure pour de nombreux américains. L'association de chirurgie plastique a recensé que 55% des opérations du nez avait pour origine ce problème en 2017, c'est une hausse de 13% en seulement un an. Et pourtant, ce n'est le nez qui est gros mais l'impression qu'il en donne. Tout est une question de point de vue.

A 30cm, le nez paraît 30% plus gros

Quand on prend un selfie, on est à environ 30cm de l'objectif. A cette distance le nez paraît 30% plus gros qu'il ne l'est en réalité quand on regarde quelqu'un à 1 mètre 50 de distance. Cela donne l'impression d'un visage plus rond et d'un nez plus gros, ce qui ne correspond pas à la réalité.

qd jtouche mon nez il est tout petit mais dès que jprends 1 selfie on dirait une twingo — oshin (@wildfloweur) February 7, 2018

Des téléphones bientôt plus intelligents ?

Les fabricants de téléphone se sont rendus compte du problème. L'université de Princeton aux Etats-Unis a mis en place un outil pour recréer l'illusion de la distance sur nos selfies. Ainsi, le téléphone pourrait corriger de lui même ce problème de courte distance, sans avoir à utiliser une perche à selfie.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.