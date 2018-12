Vienne : les pompiers parodient le "Seigneur des Anneaux" pour faire de la prévention routière

Les pompiers de la Vienne ont réalisé une vidéo parodique pour sensibiliser les conducteurs avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. On y découvrir un personnage du "Seigneur des Anneaux" à la recherche d'un moyen de rentrer chez lui.

Poitiers, France

Ce soir c'est le réveillon de la nouvelle année, et vous avez surement déjà choisi votre SAM, celui qui ne boit pas. Dans cette vidéo parodique, les pompiers de la Vienne mettent en scène Gollum, du "Seigneur des Anneaux", tenté de prendre la voiture alors qu'il a bu. Mais Gollum a un doute, et une petite voix lui dit de rester dormir sur place, ce qu'il va faire. C'est l'attitude à adopter ce soir lors du réveillon, les pompiers du département on fait passer le message.