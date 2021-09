Vierzon : êtes-vous prêt à imprimer votre pass sanitaire sur votre tee-shirt ?

Il faut dire que ce magasin est spécialisé dans l'impression de vêtements. L'idée peut paraître insolite car afficher en grand son QR code pose des soucis de confidentialité et de détournement... En réalité, le magasin a voulu faire parler de lui pour faire connaître une autre idée, beaucoup plus utile.

Félix Gimenez, créateur de Eighteen Clothes, et Alexis, employé au magasin © Radio France - Michel Benoit

C'est indéniable, ce tee-shirt blanc arborant un QR Code, dans la vitrine du magasin, attire le regard... C'est le seul que ce magasin de vêtements a imprimé. Pas besoin d'être grand clerc pour comprendre, quel'idée n'avait pas un grand avenir pour des questions de sécurité. En revanche, imprimer ce QR code sur une carte à glisser dans son porte-feuille, paraît beaucoup plus judicieux : " L'idée du tee-shirt avec son QR code, c'était une plaisanterie " explique Félix Gimenez, créateur de Eighteen Clothes. " On savait que ça ne pouvait pas marcher évidemment. Cela nous permet de faire connaître un autre service : imprimer à chaud, après sublimation, son pass sur une petite carte à glisser dans son porte-feuille comme sa carte de crédit. On en a déjà fait une cinquantaine en deux jours. On a des demandes locales évidemment mais aussi de plusieurs Ehpads, mais aussi des entreprises en Auvergne, des restaurants sur Bourges ou Vierzon. Cela intéresse des personnes qui ne veulent pas télécharger l'application Tous Anti Covid sur leur portable, des personnes qui en ont marre de sortir leur pass sur papier, des personnes âgées qui n'ont pas de portable aussi. Cela attire une nouvelle clientèle dans notre magasin. Certains grands-parents en profitent pour acheter un tee-shirt pour leurs petits-enfants."

L'impression se fait sur carte métallique, pour éviter tout effacement. © Radio France - Michel Benoit

Anne-Marie est retraitée ; elle a déboursé six euros pour cette carte : " C'est une initiative très intéressante. Cela évite de sortir le téléphone ou le papier à chaque fois."

L'impression ne prend que quelques secondes. © Radio France - Michel Benoit

Le magasin vierzonnais propose également une impression sur une petite carte pour porte-clefs. Bien-sûr, il faut que le client accepte qu'on copie son QR code : " C'est vrai, on a eu la question de quelqu'un sur internet " reconnaît Félix Gimenez. " Quelqu'un nous a demandé ce qu'on faisait des données à la suite de cela. D'abord, il faut savoir qu'on imprime en miroir après avoir copié le QR Code. On ne lit donc rien. On ne conserve rien et chaque soir, on supprime toutes les données." Une question de confiance !