Vierzon : "Koud'Pouss" pour lutter contre la sélection par l'argent dans les grandes écoles

Vierzon, France

En France aussi, de plus en plus de jeunes contractent des prêts pour étudier. Les écoles d'ingénieurs sont souvent payantes, ou les écoles de commerce, et certains étudiants renoncent, faute d'argent. D'où l'idée d'un patron à la retraite de St-Laurent, près de Vierzon : Gabriel Pons se porte caution, sur ces deniers personnels, pour aider les jeunes issus de milieux modestes du Vierzonnais, (voire de plus loin) à obtenir des prêts pour étudier... Pour l'instant Gabriel Pons a retenu un dossier : " Non seulement, on se porte caution financière, mais évidemment on suit l'étudiant pour l'aider à trouver des stages et pourquoi pas à trouver un travail en mettant à disposition notre carnet d'adresses." Cet ancien patron veut donner un coup de pouce aux jeunes méritants. Gabriel Pons a réussi dans la vie mais il a démarré de rien, issu lui aussi d'un milieu modeste : " Mon père était ouvrier, ma mère ne travaillait. Il y a quarante ans, j'ai pu étudier dans une école d'ingénieurs mais elles n'étaient pas payantes comme beaucoup aujourd'hui, et j'ai envie de renvoyer l'ascenseur. Voyez aujourd'hui les prix de certaines écoles : de 9 à 15.000 euros par an, pour les écoles de commerce, ou certaines écoles d"ingénieurs. Et avec parcours Sup, certains étudiants, ne sont pas forcément accepté dans les filières publiques. S'ils n'ont pas d'argent, c'est très compliqué pour eux et leurs familles."

Gabriel Pons, un patron solidaire des jeunes © Radio France - Michel Benoit

Gabriel Pons insiste sur la relation de confiance nécessaire entre lui et le jeune : "Pour aider le maximum de personnes, il faut très bien sélectionner les gens avec qui "on va se marier " sur une période relativement longue, puisque ces prêts bancaires peuvent courir sur des périodes de 10 ans, avec un remboursement différé de deux à trois ans. Doc, ça veut dire qu'il faut bien les choisir." Cet ancien patron pense pouvoir aider ainsi une dizaine d'étudiants, il a provisionné 300.000 euros au cas où il y aurait des incidents de parcours. Attention, ces prêts s'adressent à des étudiants déjà diplômés à Bac + 2. Pour postuler, il faut envoyer une lettre de motivation et un cv à gabriel.pons.aci@orange.fr.