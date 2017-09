Vierzon : les majorettes bientôt championnes d'Europe ?

Elles s'envolent ce mercredi de Roissy, direction Lasko en Slovénie : une quinzaine de majorettes de Vierzon, les Medley'Dies, participent pour la première fois aux championnats d'Europe de majorettes, après leur titre de championnes de France, décroché à Montrichard en mai dernier.

Elles concourent aux championnats d'Europe de majorette, mais ne leur dites surtout pas que ce sont des majorettes. Le président du club, Jean-yves Gousselot vous reprendra aussitôt : " On n'a rien à voir. Nous on n'a pas de bâton ". Les Medley'Dies sont des pompom girls. La musique sur laquelle elles dansent est plus dance floor. Leur truc, ce n'est donc pas le bâton, mais les pompons. Des gros pompons qui font leur effet quand les danseuses créent une vague avec leurs bras. Noémie, 22 ans, est la capitaine. Elle apprécie particulièrement cet accessoire : "On est les premières à utiliser des pompons de cette taille dans des chorégraphies. Ca a beaucoup plu lors des championnats de France, même si ce n'est pas évident à manier !".

Noémie, 22 ans, est la capitaine des Medley' Dies de Vierzon. Notez les taille des pompons utilisés par les danseuses. © Radio France - Michel Benoit

Les majorettes vierzonnaises ne présenteront qu'une chorégraphie pour ces championnats d'Europe : en danse statique. Le plus important est d'être toutes en rythme : "On se déplace en ligne dans un petit périmètre et il faut rester bien alignées, bien synchro. Ce n'est pas évident" confie Noémie. Les filles ont répété tout l'été pour améliorer le numéro qui les a conduites vers le titre national : "On a ajouté des pas, des porté notamment et on a travaillé l'entrée et la sortie où on doit exécuter un salut militaire. C'est le règlement. " explique Noémie. La tenue est également importante. Les Medley'Dies les ont fait venir directement des Etats-Unis, il y a quelques années, mais elles sont toujours dans le coup. Verdict dimanche. La ville de Vierzon finance le déplacement en Slovénie. Rendez-vous au Prado dans l'année si vous voulez apprécier le talent de la troupe. Les Medley'Dies animent régulièrement les matches des basketteuses de Bourges.