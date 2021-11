Vierzon : Monsieur Keto cartonne avec "50 Nuances de Gras"

Monsieur Keto a donc concocté 50 recettes où il revisite certains plats traditionnels, avec des ingrédients nouveaux, très peu riches en sucre. Ce naturopthe et masseur de profession défend une alimentation " cétogène " c'est à dire riche en lipides. Des graisses. Alors, cela peut paraître étonnant puisque son objectif à l'origine, était de pouvoir maigrir : " J'ai découvert ce régime alimentaire par hasard " explique Geoffrey. " Assez rapidement, j'ai perdu une quinzaine de kilos. Et je me maintiens depuis. Je me suis aperçu qu'il y avait évidemment un impact sur ma glycémie. Il y a beaucoup de diabétiques dans ma famille et je voulais aussi m'éloigner des prédispositions familiales."

Une mousse au chocolat sans sucre ou presque - Edition Thierry Souccar

Geoffrey Cornet affirme que son taux de cholestérol, après avoir bondi, a même diminué. Aucun sucre raffiné dans ces recettes, et peu de sucres lents : " On bannit totalement tous les sucres rapides, tous les sucres raffinés. On s'autorise un peu de fructose mais c'est seulement certains fruits. On bannit aussi beaucoup de sucres lents et donc les aliments qui en contiennent beaucoup comme les pommes de terre ou des légumineuses. On privilégie des légumes moins riches. On utilise aussi des édulcorants naturels comme ceux issus de la sève du pin et des polyols de maïs. "

Geoffrey Cornet compte près de 34.000 followers sur Instagram et y publie régulièrement des nouvelles recettes. © Radio France - Michel Benoit

Le pain est fait à partir de farine de lin par exemple. Une recette connait beaucoup de succès : " Je donne une recette de pain burger qui se fait en dix minutes à peine. Il y a aussi une super recette de burger que j'ai appelé le fat-burger. Elle fait le succès du livre." Et il y a même des recettes de desserts sans sucre rapide : tiramisu, tarte au citron meringuée, financier ou coulant au chocolat, parce qu'il est également possible de se faire plaisir en adaptant les ingrédients. " 50 Nuances de Gras " est paru aux éditions Thierry Soucard (14,90 euros).