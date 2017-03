Vierzon : quand la Poste vous croque

La Poste organise pour la première fois en Berry une semaine du respect, jusqu'à samedi avec notamment la venue d'un caricaturiste qui croque les clients. Une manière de créer du lien et une bonne ambiance dans des bureaux où parfois l'ambiance peut se dégrader.

Les postiers ont même déroulé le tapis rouge pour accueillir les clients, des jonquilles pour égayer les lieux, des smileys sur les murs et des bonbons pour les plus gourmands. Bref, bonne ambiance ce mercredi matin au bureau de poste de Vierzon Centre. Les clients sont surpris : Fris, un caricaturiste, dessinateur de BD les aborde, le feutre à la main...En cinquante secondes, Fris vous dresse le portrait, dessin accompagné d'une petite bulle de texte. Les caricatures sont convaincantes. Tout le monde sourit. Contrat rempli pour Fris... on est loin des énervements qui peuvent gagner parfois certains clients mécontents. Anne Réniaud, directrice de la poste à Vierzon, le rappelle : ses collaborateurs lui ont remonté une quarantaine de signalements l'année dernière pour des incivilités. "Des insultes souvent parce que le client n'a pas de pièce d'identité, ni de procuration et qu'on ne peut donc pas satisfaire à sa demande."

Tapis rouge pour les clients à la poste de Vierzon pour cette semaine du respect. © Radio France - Michel Benoit

133 signalements d'incivilités au total en Berry l'an dernier. Les postiers sont formés pour éviter que les situations dégénèrent. Si ça dérape trop, le conseil est de passer le relai à un collègue :" Ca permet de désamorcer les crises" souligne Anne Shafiee, directrice de la sureté à la Poste Touraine Berry. C'est la première fois que cette communication sur le respect est organisée simultanément dans l'Indre, le Cher et l'Indre et Loire. Elle se termine samedi. Son slogan : "L'incivilité ça marque, plus de respect, ça se remarque". Le dessinateur Fris sera ce jeudi matin à la Poste de Déols, près de Châteauroux et l'après-midi à la Poste de Châteauroux Centre.