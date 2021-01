Vierzon : un géant débarque en forêt

Des séquoias en forêt de Vierzon : l'Office National des Forêts vient de planter cinq hectares de séquoias en décembre dernier. Un test pour voir si cet arbre californien pourrait repeupler nos forêts berrichonnes dont les feuillus (pins et chênes) meurent à cause des sécheresses estivales.

Un peu moins de deux hectares supplémentaires seront plantés à l'automne prochain, soit au total, un peu plus de 6.800 séquoias. On trouve déjà quelques séquoias dans le Vierzonnais, et c'est ce qui a donné l'idée à Alexis Hachette, responsable de l'ONF à Vierzon, de planter à une plus grande échelle cet arbre géant... Il s'agit du plus grand arbre au monde, le séquoia toujours vert dont le record est de 115 mètres de haut : " C'est un arbre qui peut pousser très vite si les conditions sont favorables. Celui qui a poussé le plus vite parmi ceux que j'ai plantés chez moi en avril 2019, a gagné 2,75 mètres en un an et demi ! Il mesure déjà 3,25 mètres aujourd'hui."

Petit séquoia deviendra grand © Radio France - Michel Benoit

Ces séquoias toujours verts devraient atteindre les 40 mètres en forêt de Vierzon : une espèce, qu'on trouvait en Europe, il y a un million d'années. Elle résiste bien à la sécheresse : " Cet arbre est très intéressant car il utilise l'eau qui se trouve à l'état gazeux dans l'air. Ce qu'on appelle l'hygrométrie. Elle peut contribuer de l'ordre de 30 à 40 % de ses besoins en eau." Le séquoia résiste également très bien aux incendies.

Des séquoias en Californie - USA Reiseblogger

Son bois est apprécié pour du bardage et possède une énorme qualité : " Le diamètre du tronc peut atteindre 1,4 mètre et c'est un bois qui est extraordinaire car il se prête à des usages extérieurs sans qu'on ait besoin de le traiter. Il résiste très bien aux éléments extérieurs pour du bardage. En plus, ses racines sont assez recherchées car on peut les utiliser comme bois d'ornement pour de la loupe. C'est très apprécié aux Etats-Unis." L'ONF teste également dans le Vierzonnais, une autre variété d'arbres résistants à la sécheresse : le pin rigida.