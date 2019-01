Vierzon : Un hypermarché à l'écoute du handicap

A Vierzon, une démarche unique en France et encore très rare dans le monde pour permettre aux personnes souffrant de troubles cognitifs de faire leurs courses en toute quiétude : l'hyper U adapte depuis le mois de décembre son ambiance pour la rendre beaucoup plus apaisante.

Vierzon, France

Durant une heure, chaque mardi en début d'après-midi, Clémence qui souffre de troubles autistiques peut ainsi faire quelques emplettes. C'est un petit ravitaillement pour Clémence cette semaine, mais la voir prendre elle-même des oeufs en rayon, c'est déjà une belle victoire pour son accompagnatrice, Marion Maurice : " Clémence supporte difficilement le bruit. Elle ne sait pas distinguer les sons comme nous et se concentrer sur une seule source sonore. Donc ici, comme il y a beaucoup moins de bruit, elle peut se concentrer sur ce qu'elle doit faire et sur ce que je lui dis. Regardez, elle n'a pas envie de repartir, elle ne se sent pas agressée. "

Clémence semble à l'aise parmi les rayons © Radio France - Michel Benoit

Durant une heure, chaque mardi, l'hypermarché s'adapte donc à Clémence. Les bruits sont réduits ainsi que l'éclairage : " On éteint une rampe de lumière sur deux, on coupe la sono, détaille Isabelle Houzé, responsable ressources humaines du magasin. Il n'y a plus de musique ni d'annonce au micro. On éteint aussi les petits écrans télé de publicité au bazar à services. Même le boucher doit changer ses habitudes. Il ne découpe plus de viande en rayon et va à l'arrière. On limite les bruit et tout ce qui pourrait paraître violent." Rien ne doit être ressenti comme une agression. Roseline est venue faire ses courses et a bien remarqué une différence par rapport à d'habitude : " Il n'y a pas de bruit, c'est beaucoup plus calme. Franchement ça fait du bien. "

Marion, Clémence, Isabelle Houzé et Ludovic Duluard (directeur de l'hyper U de Vierzon) © Radio France - Michel Benoit

Le directeur de l'hypermarché a tout de suite donné son feu vert même si cela demande une autre organisation de travail durant une heure et que son magasin parait presque morne : " On se sert de nos téléphones individuels puisqu'il n'y a pas d'annonce sono pour une aide en rayon. Ce n'est pas très compliqué à gérer, explique Ludovic Duluard, directeur de l'hyper U de Vierzon. On vit tellement à 100 à l'heure tous les jours, aussi bien notre clientèle que nous. Ca ne fait pas de mal de se permettre de souffler un peu. C'est reposant et notre clientèle apprécie énormément. Il n'y a pas d'impact négatif sur notre chiffre d'affaires." L'heure silencieuse est calée à un moment, il est vrai relativement creux dans la semaine mais pourrait donc être élargie. L'association "Espoir pour mon Futur" espère maintenant convaincre d'autres grandes surfaces...