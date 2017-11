Vieux Condé : La famille Willeman remonte sa maison du Père Noel

Après le succès de leur maison du père Noël l'année dernière, 3000 visiteurs sur un mois, les Willeman ont décidé de se relancer. Ils préparent depuis 15 jours déjà leur nouveau décor, du petit de 7 ans au papa électricien qui va poser 200 mètres de guirlande.

Dans la maison des Willeman, c'est déjà Noël, la table de la salle à manger est envahie de pingouins, sapins blancs, automates, et autre décors à installer, et sur la table de la cuisine, il n'y a pas beaucoup plus de place, car les 3 enfants et leur maman préparent des petits décors.

Depuis 15 jours ils ont tout ressorti pour préparer une nouvelle maison du Ch'ti père Noël, avec les objets de l'année dernière mais aussi des dons, car les curieux ont tellement adoré l'idée l'année dernière qu'ils ont donné des boules, guirlandes etc, que la famille va intégrer à son nouveau décor : un deuxième village de Noël, ou encore une nouvelle descente de Père Noël avec un Vieux Barbu qui descendra cette fois ci d'un toboggan qu'ils viennent de récupérer.

La belle histoire du jour Copier

Un traineau grandeur réelle avec le père noël en guest star les samedi et dimanche

Et ici tout le monde met la main à la pâte de quoi ravir l'aînée Chenoa

c'est avec la maison du Père Noël qu'on s'est remis à faire des activités ensemble, on va plus s'entraider que se disputer , Chenoa

D'ici 15 jours, la famille va commencer à installer dehors son nouveau décor, sans oublier, le traineau grandeur réel avec les rennes du Père Noel qui avait fait le succès de la dernière édition et à partir du 1° décembre, les Willeman ouvriront leur portique les mercredi, et les we du vendredi au dimanche de 17h à 21h avec en guest star le Père Noel tous les samedi et dimanche.

C'est Frédéric qui joue au vieux barbu et s'installe de le traineau pour faire des photos avec les enfants pour son plus grand bonheur

C'est vraiment le plaisir, moi j'ai pris mon pied avec les gosses, Frédéric

Les 3 enfants de la famille eux accueilleront les bambins et leur donneront une boule à accrocher sur un des mini sapins, de la mini forêt qu'ils ont imaginé. Et la famille va aussi distribuer certains jours des petites gourmandises car les commerçants de la ville soutiennent l'opération e ont déjà proposé des douceurs.