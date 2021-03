Village préféré des Français : votez pour Hérisson (Allier) qui défend les couleurs d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le scrutin est ouvert jusqu'au 25 mars et on peut voter autant de fois qu'on le souhaite. Trois semaines pour soutenir la candidature de Hérisson, dans l'Allier, le village qui représente la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette année, dans l'émission "Le village préféré des Français". Son animateur, Stéphane Bern, y célèbre le patrimoine, les vieilles pierres, mais aussi la vie culturelle. 14 villages sont en lice pour cette édition 2021 dont Hérisson, un peu plus de 650 habitants, au nord du département de l'Allier. Un petit bijou ! Après Hunspach, en Alsace, l'an passé, Hérisson pourrait bien remporter le concours cette année. On vous dit pourquoi ...

Hérisson : un patrimoine bâti et un patrimoine naturel

Hérisson n'a pas candidaté pour participer à l'émission. C'est France Télévisions qui a sollicité la municipalité ... laquelle a dit oui, forcément. Un tel coup de pub ne se refuse pas ! Chrystelle Blanchard, guide-conférencière à l'Office de tourisme, y voit _"un outil de promotion unique"_.

Hérisson, dans la vallée de l'Aumance, dans l'Allier - ©Luc OLIVIER - CDT Allier

Chrystelle raconte avec beaucoup de passion cette petite cité médiévale qu'elle connaît par coeur : "C'est une _ancienne place forte des Ducs de Bourbon_, au coeur d'un patrimoine naturel classé Natura 2000. Nous sommes traversés par la rivière l'Aumance, une rivière sauvage, qui donne un aspect pittoresque, qui a d'ailleurs été peint par les paysagistes de très nombreuses fois. Hérisson, c'est le château fort, la cité médiévale, les venelles, les portes fortifiées, le patrimoine religieux avec les chapelles, avec deux églises Notre-Dame et Saint Pierre de Châteloy".

Une jolie carte postale ... mais pas seulement

On l'a compris, Hérisson c'est beau ! Mais il y a aussi de la vie dans ce village, et c'est un critère important pour le concours télévisé : journée des peintres, journée antiquités brocante, festival de musique en bourbonnais qui existe depuis plus de 50 ans, accueil de troupes de théatre en résidence, bar associatif etc.

La semaine prochaine, une équipe de France Télévisions devrait venir tourner quelques images sur place pour la promotion de l'émission. Ensuite, au printemps, quand la végétation sera repartie, un reportage d'une dizaine minutes sera effectué, avant la diffusion de l'émission, fin juin début juillet, et la proclamation du nom du vainqueur.

Comment voter ?

Vous pouvez voter pour votre village préféré jusqu'au 25 mars.

Deux solutions : vous allez sur le site du"village préféré des Français" et vous cliquez sur la photo de votre chouchou, ou bien vous appelez le 3245 (0,80 €/min + prix de l’appel).*

Quand on aime, on ne compte pas, vous pouvez donc renouveler l'opération autant de fois que vous le souhaitez. Allez Hérisson !