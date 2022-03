"Village préféré des Français" : en Normandie, La Bouille a-t-il ses chances de gagner ?

La Bouille a été retenue parmi quatorze autres communes de France pour participer à l'émission "Village préféré des Français" sur France 3 présentée par Stéphane Bern. Le petit village situé à une vingtaine de kilomètres au sud ouest de Rouen a toutes ses chances de l'emporter à en croire ses habitants et les visiteurs, conquis par le cadre. Sauf que, attention, les votes s'arrêtent ce mardi.

Un village unique et authentique

"Hector Malot est né ici, les impressionnistes avaient l'habitude de venir peindre La Bouille", se réjouit très enthousiaste Anaïs. Elle incite les gens à aller voter. "On a pris le BAC nous par exemple pour venir, c'est très atypique et unique", poursuit-elle. "En en plus avec ce beau temps, on peut faire de belles promenades en bord de Seine".

Place Saint-Michel, une des places emblématiques de La Bouille. © Radio France - Bradley de Souza

De son côté, Marine, une Parisienne, est sous le charme. "C'est à la fois fluvial et campagnard, à la fois mélancolique, on sent l'ambiance authentique". Pascal est Rouennais, il vient souvent à La Bouille. "Il y a tout un patrimoine historique, on peut même faire un parcours fléché de 1 à 26 pour découvrir le village, c'est vraiment sympa", décrit-il.

"Moi ce que j'aime ce sont ses petites ruelles pavées", décrit Béatrice. Entre les ruelles pavées, les maisons à colombages et l'histoire de La Bouille avec la Seine, nul doute que ce petit village de 750 habitants peut remporter cette onzième édition du "Village préféré des Français".

Le lien pour voter est à retrouver ici.