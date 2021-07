VIDÉO - À Villaines-la-Juhel, avec son âne, chaque jour, il ramasse des déchets

Depuis six mois, cinq ou six jours par semaine, Jean-Luc Bourg choisi l'un des trois ânes et part se balader "pour 10 ou 12 kilomètres". Il profite de cette promenade de santé pour ramasser les déchets qu'il trouve au bord de la route ou sur les sentiers autour de chez lui à Villaines-la-Juhel. "C'est la B.A de la journée" estime le créateur du musée du Pot au Lait qui récolte ainsi des dizaines de paquets de cigarettes et de morceaux de papiers.

Ce matin, c'est Faine qui est de sortie. "J'ai trois ânes, des ânes du Cotentin qui ont 5 et 6 ans et qui sont tous nés à la maison" explique Jean-Luc Bourg.

L'âne Faine accompagne son heureux propriétaire deux fois par semaine. © Radio France - Gildas Menguy

En six mois, ce sont ainsi plusieurs dizaines de kilos de déchets qui ont été ramassés par Jean-Luc Bourg et ses ânes.