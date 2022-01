"Villars-de-Lans", "Melan" ... Les fautes fleurissent sur les nouveaux panneaux en Isère

Depuis le début de l'année 2022, les internautes isérois chassent les erreurs sur les panneaux des autoroutes. On a ainsi découvert le 8 janvier que Villard-de-Lans est rebaptisé "Villars-de-Lans" sur le panneau de sortie de l'A480 près de Grenoble.

Épinglé sur le comte de Rebecca (une internaute) sur Twitter, ce panneau a fait réagir. "C'est une commune nouvelle issue de la fusion de Villars-les-Dombes et Villard-de-Lans" écrit un autre internaute avec ironie. L'erreur est nouvelle puisqu'elle est apparue avec l'installation de nouveaux panneaux suite aux travaux sur l'A480-Rondeau.

Entre amusement et agacement

Mais le cas de la commune du Vercors n'est pas isolé. Mercredi 12 janvier, un autre panneau se retrouve affiché sur Twitter. Avant l'échangeur de Saint-Ismier, Meylan ne s'écrit plus avec un Y mais tout simplement "Melan." Si la faute amuse encore, d'autres s'agacent de ces erreurs et s'interrogent sur les contrôles avant l'installation de ces nouveaux panneaux. C'est même l'occasion de faire un peu d'histoire avec certains commentaires. "Aucune excuse : Même la carte de Cassini du 18e siècle indique déjà Meylan et Villard écrits comme aujourd'hui."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si ça suscite la curiosité des gens et que ça les invite à nous rejoindre plus fréquemment, tant mieux !

À l'occasion de sa matinale spéciale à Villard-de-Lans pour entamer sa tournée des massifs, France Bleu Isère a évoqué ce S mal placé sur le nom de la commune avec le maire Arnaud Mathieu. "Ça me fait rire ! Ça peut arriver les fautes d'orthographe" s'amuse-t-il. "Si ça suscite la curiosité des gens et que ça les invite à nous rejoindre plus fréquemment, tant mieux ! Mais je pense que cette erreur sera vite corrigée."

ÉCOUTEZ - Le maire de Villard-de-Lans interrogé par Théo Hetsch pendant la matinale spéciale de France Bleu Isère sur la commune. Copier