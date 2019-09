Villefranche-de-Rouergue : l’arrêté "anti torse-nu" fait débat

Villefranche-de-Rouergue, France

On est très très loin de la plage et de la côte à Villefranche-de-Rouergue, dans l'ouest de l’Aveyron. Peu importe. Le 3 septembre dernier, la maire de la commune, Serge Roques, a pris un arrêté que des maires de communes balnéaires ont déjà pris. Un arrêté qui interdit de se promener le torse nu. Il est délimité dans le temps et dans l’espace comme le prévoit la loi. Il est valable jusqu’au 31 octobre 2019 et dans la zone de la Bastide, l’hyper centre-ville historique (quai de l’Hôpital, quai de la Sénéchaussée, boulevard Colombiès, allées Aristide-Briand, boulevard Haute-Guyenne, boulevard Charles-de-Gaulle, promenade du Guiraudet).

Le maire explique que cette décision a été prise après une forte demande de la population et à cause d’un petit nombre de personnes qui étaient régulièrement torse-nu. "Des gens qui habitent dans la Bastide et qui font cela à titre de provocation" insiste Serge Roques.

Serge Roques, le maire de la ville, a pris cette décision à la demande de la population dit-il. © Radio France - SM

"Une cité qui ne se tient pas bien"

Pour le maire, c’est aussi l’image de la ville qui est en jeu. D’autant, qu’il indique que de nombreux touristes lui ont fait des remarques. "C’est considéré comme un marqueur d’une cité qui ne se teint pas bien, qui ne respecte pas le vivre ensemble et les lois de la République." Et il poursuit quand on fait la comparaison avec les villes balnéaires : "C’est encore plus nécessaire chez nous, dans une ville continentale que dans une ville au bord de la plage où ils sont habitués à voir des hommes torses-nus."

Les habitants de Villefranche-de-Rouergue ont appris avec surprise la décision du maire. Certains trouvent cet arrêté "rétrograde", d’autres "salutaire pour des questions d’hygiène et olfactives." Mais la plupart estiment que c’est surtout "inutile" et "qu’il y a d'autres choses de plus important à faire dans la ville."