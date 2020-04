Villeneuve-lès-Maguelone : Il court un marathon dans son jardin pour les enfants cardiaques

Il aurait dû remonter les Champs-Elysées. Au lieu de ça, dimanche matin, Julien Meichtry-Truntzer a fait des centaines de fois le tour du jardin de ses parents, à Villeneuve-lès-Maguelone. Une manière de participer, même confiné, au marathon de Paris, qui devait avoir lieu ce dimanche 5 avril. Julien devait courir au profit de l'association Mécénat Chirurgie cardiaque qui finance les opérations d'enfants atteints de pathologie cardiaque, au sein d'une équipe de près de trente coureurs venus de toute la France.

Faire connaître leur démarche

"Ça ressemble à un trail en fait, rigole-t-il. C'est un jardin avec pas mal de dénivelé, c'est en pente, il y a pas mal d'obstacles. Et puis pour pouvoir avoir des paysages un peu différents, j'ai ajouté le pâté de maison. Parce que toujours le même parcours, c'est un peu compliqué".

Plusieurs autres membres de son équipe ont choisi, eux aussi, de courir le marathon malgré tout. "On a décidé de se challenger, de faire le _marathon a notre façon -dans les règles du confinement_, bien sûr-. Il y en a qui n'ont pas forcément d'extérieur donc ils le font à l'intérieur, pour faire grossir nos cagnottes en vue du vrai marathon de Paris".

Tous ont mis en ligne une cagnotte à laquelle peuvent contribuer des donateurs, à l'occasion du Marathon de Paris. Julien, plus habitué aux semi-marathons s'entraînait depuis des mois pour cet événement, qui devait être son tout premier marathon. "On a tous été _déçus par le report_, parce qu'on a tous travaillé longtemps sur ce défi et cette cause, explique Julien. Mais finalement je me suis dit que c'était un mal pour un bien, parce que ça va me permettre de mieux me préparer physiquement et de réunir plus de fonds".

Sur le site de Mécénat Chirurgie cardiaque, les cagnottes des participants resteront ouvertes jusqu'au 18 octobre, date pour l'instant annoncée du marathon de Paris 2020.