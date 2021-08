Villeneuve-Loubet : le championnat du monde de châteaux de galets fête sa 30ème édition

Avec le mont Fuji et un temple traditionnel, cette équipe a voulu rendre hommage au Japon, privé de JO l'an dernier et qui a pu organiser les épreuves cette année malgré la pandémie.

Le Colisée de Rome en Italie, Fort-Boyard à la Rochelle, le site de Stonehenge en Angleterre, le mont Fuji au Japon... Autant dire que cette année, la 30ème édition du championnat du monde de châteaux de galets nous fait voyager. Malgré un nombre d'équipes étrangères en baisse comparé aux années précédentes, à cause de la pandémie et des restrictions de voyages, 17 équipes, se sont affrontées ce lundi, à coup d'imagination et des pierres glanées ici et là sur la plage, et sous un beau soleil.

Certains, comme Maximiliano et Nicoletta, venus d'Italie, ont choisi de représenter un monument plutôt original, ici l'énigmatique site de Stonehenge, en Angleterre © Radio France - Camille Marigaux

Parmi les participants, certains sont des habitués. C'est la quatrième édition à laquelle Michaël participe. Déjà champion à trois reprises avec la Tour Eiffel, le pont du Gard et la cathédrale Notre-Dame, il a décidé de s'attaquer cette année au Colisée.

Michaël (à gauche), triple champion du monde, et aidé de deux amis pour cette 30ème édition, l'assure : il participe "pour gagner". © Radio France - Camille Marigaux

"On n'a pas les touristes que l'on a chaque année : les Russes, les Espagnols, alors que les années précédentes on avait même accueilli des Australiens et des Japonais ! Là c'est beaucoup plus européen", commente David Nisi, président du Comité officiel des fêtes. Mais les mesures sanitaires n'ont pas empêché certains habitués de revenir, comme Violette, qui vit à Roquefort-les-Pins : "J'ai fait des heures supplémentaires pour pouvoir poser des congés et venir participer aujourd'hui."