Villersexel : des vêtements Prisunic à l'Ehpad Griboulard pour créer du lien entre résidents et personnel

Les souvenirs sont revenus immédiatement en regardant les vêtements Prisunic exposés dans la salle d'animation de l'Ehpad Griboulard à Villersexel (Haute-Saône). "La petite robe jaune, pour la campagne ou la plage c'était facile à enfiler. C'était le style", se souvient Nicole, une des résidentes de l'établissement, 85 ans. Elle avait l'habitude de flâner dans les rayons de ce supermarché dans les années 1970.

"On a vu des sourires"

"J'allais souvent à Prisunic à Vesoul", se souvient cette octogénaire, "à l'entrée à droite, il y avait les foulards, les chaussures, au fond le chocolat, c'était très bon et magnifique, surtout les robes pour les petites filles", poursuit Nicole tout sourire.

De son côté Guillaume flânait lui aussi dans les allées du magasin. "J'achetais tout, pantalons, chemises, chaussettes. ll y en avait un à Montbéliard", explique cet ex-militaire. "Il y en avait un aussi à Audincourt", lui rétorque Yannick Denoit, l'un des organisateurs de cet événement.

"Le vêtement, ça parle à tout le monde, ça permet de se rappeler des souvenirs. Une dame m'a dit qu'un magasin avait ouvert en 1954 et que 1954 c'était l'année de son mariage, une autre m'a dit que son fils y travaillait, vous voyez c'est magnifique", explique le collectionneur de vêtements Prisunic depuis 30 ans, 600 pièces à son actif.

Dans l'équipe de l'Ehpad, cette opération vise aussi à nouer plus de liens entre les résidents et le personnel. "Là ils nous voient en couleur, c'est joyeux. D'habitude on est en blanc. Les filles n'étaient pas obligées de se prêter au jeu du défilé mais elles l'ont fait. Et puis j'ai vu des sourires sur des résidents d'habitude fermés. Le vêtement a permis de partager des rires entre tout le monde", conclut Marion, animatrice dans l'établissement.