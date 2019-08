Les pompiers de Meurthe-et-Moselle sauvent un chaton tombé dans une canalisation

Nancy, France

Les pompiers de Meurthe-et-Moselle ont annoncé via les réseaux sociaux avoir libéré un chaton de trois semaines, ce lundi, bloqué dans un tuyau d'évacuation aux alentours de Villerupt, dans le Pays haut de Meurthe-et-Moselle. Une dalle de béton empêchait la petite boule de poils de s'échapper. Une équipe restreinte de cinq personnes s'est déplacée pour détruire la dalle et sauver le bébé. Selon les pompiers, le chaton se porte bien.

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) explique que "quatre chatons sont tombés dans la conduite d'évacuation, trois ont pu être récupérés par la famille qui vit là. On a reçu un appel dimanche soir, tard. Vu l'heure tardive et comme le chaton pouvait être entendu, on a décidé de n'intervenir que le lendemain matin."

Il a fallu trois heures aux pompiers du sauvetage-déblaiement pour secourir le chaton. "Ça fait partie de notre mission, mais c'est rare", souligne le SDIS 54. Sur la page Facebook des pompiers meurthe-et-mosellans, les internautes félicitent les pompiers pour leur intervention.