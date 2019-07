Des chiens sauveteurs en démonstration à Villerville, près de Deauville

Villerville, France

Sur la plage de Villerville, près de Deauville, les Maîtres-Chiens de l'association Newfie's Normandie donnent les dernières consignes à leurs compagnons à quatre pattes qui sont impatients d'aller à l'eau en ce dimanche 22 juillet. Les exercices ont déjà été répartis en fonction de la force et de l'entrainement de chacun.

Des années d'entraînement pour les chiens sauveteurs

En marge de la fête de la mer, les chiens se dégourdissent les pattes sur la plage, mais dès que leurs binômes partent à l'eau ils savent tous ce qu'ils ont à faire. Avec l'association, ils s’entraînent au minimum une fois par semaine pour être prêts à toute situation.

"Lui c'est le chef de meute. Il a toujours besoin d'aller vérifier ce que font les autres et jouer aussi! Il s'entraîne depuis qu'il a 4 mois au centre de formation, là-bas on commence d'abord avec les ordres de base : assis, couché, debout, puis on va progressivement vers les ordres plus spécifiques au sauvetage", confie Stéphane son maître.

Il faut au minimum un an pour qu'un chien soit capable d'aller chercher une victime dans l'eau mais l'apprentissage dépend surtout du caractère du chien. La Fédération nationale des maîtres-chiens sauveteurs travaille avec 8 races différentes. Tout au long de l'apprentissage le chien travaille avec un seul maître même s'il peut parfois aller en sauvetage avec d'autres personnes.

Il faut au moins un an pour entraîner les chiens à secourir les victimes en les tirant vers la place - Newfie's Normandie

"Le plus importants pour faire des opérations de sauvetage en mer avec les chiens c'est la confiance. Si le chien ne croit pas en sont maître, il ne le suivra pas. C'est une relation qui se travaille sur plusieurs années, on va dans l'eau ensemble, on joue ensemble et quand il réussit c'est le plus beau on le félicite et lui il est content", raconte Séverine la présidente de l'association Newfie's Normandie.

Elle même est propriétaire de quatre chiens dont trois sont encore sauveteurs. Elle sait que dans n'importe quelle situation, elle peut compter sur chacun d'entre eux.

Plusieurs situations de sauvetage

Dans l'eau Caroline joue la victime paniquée qui va être secourue par Pryska qui progresse rapidement dans l'eau.

"Pryska me tend la bouée et va la tracter jusqu'à la plage. La sauveteuse humaine va donc pouvoir s'occuper de moi, qui suis paniquée, et voir si j'ai besoin de quelque chose au lieu de se concentrer sur le fait de me ramener" explique t-elle.

D'autres situations s'enchaînent comme récupérer un relais, tracter un bateau ou encore sauter d'un bateau, ce qui est considéré comme l'exercice le plus difficile pour les chiens.

Lors de l'exercice Antoine, qui joue la victime de noyade, se fait ramener sur le rivage par sa chienne Nalia - Newfie's Normandie

La dernière situation est un hommage à Maohi, une chienne d'une autre association de sauveteurs décédée il y a quelques années.

" Il y avait un gros temps et une personne à l'eau, deux autres sur une planche. Maohi a été chercher la personne à côté pour après récupérer la planche. Il faut savoir que Maohi était déjà assez âgée et que le temps était très capricieux et elle a fait une crise cardiaque après être revenue sur le sable", explique Ludovic.

Dune, épaulée par sa maîtresse, avance doucement, prend la première victime puis... repart vers le rivage sous les rires du public. Avec quelques encouragements, elle revient vers la planche pour récupérer les naufragés. Il faut savoir qu'un Terre Neuve adulte peut tirer jusqu'à 7 personnes nous ont affirmé les membres de l'association.

Après les exercices, Maitres-Chiens, chiens et victimes se réunissent pour une chaîne symbolique dans l'eau pour représenter le lien qui se forme dans ces situation. Le tout, sous les applaudissement du public qui vient à la rencontre des membres de l'association une fois la démonstration terminée. Tous ont trouvé les chiens très courageux.

Après les exercices, les chiens et leurs maîtres ont formé une chaîne pour former le lien qui se crée lors de ces situations - Newfie's Normandie

"C'était très instructif. Je pense que ça peut sensibiliser beaucoup de monde au sauvetage en mer et ça permet de savoir ce qu'il va se passer si on a des difficultés en mer. En plus on imagine pas le poids de ces chiens et savoir qu'ils arrivent en plus à tracter deux ou trois personnes c'est impressionnant", confie Sarah une touriste parisienne qui a assisté à la manœuvre.

L'association Newfie's Normandie s'entraîne à des exercices de sauvetage tous les dimanches matin.