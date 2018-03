Notre confrère Vincent Hulin et son coéquipier Alexandre Lucas ont passé la ligne d'arrivée, vendredi soir, de l'Alps2Ocean Ultra Run : 316 kilomètres de course en Nouvelle-Zélande, avec des sacs de dix kilos sur le dos. Il nous raconte son aventure.

Finishers ! Notre collègue Vincent Hulin et son comparse Alexandre Lucas sont arrivés à bout des 316 km de course de l'Alps2Ocean Ultra Run, l'ultra-trail de Nouvelle-Zélande. Ils ont passé la ligne d'arrivée vendredi tard dans la nuit (heure française), après une semaine de course avec des sacs de dix kilos sur le dos, depuis la base du point culminant de l'archipel, le Mont Cook, jusqu'à la mer.

Ce qui a été le plus dur pour Vincent ? "La gestion, tout simplement. Une course à étapes, ça veut dire que chaque soir, il faut se reposer, se réhydrater, pour repartir le lendemain. Chaque jour, c'était minimum 40 kilomètres, plus l'épreuve à 86 kilomètres... Or, après, il faut repartir !"

La course d'ultra, on a tendance à oublier que c'est comme un accouchement ou un tatouage, ce n'est pas toujours agréable. Mais tant mieux, sinon on y retournerait jamais !" - Vincent Hulin

Vincent a souffert notamment d'une tendinite d'achille, et de la chaleur, parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'est l'été, mais désormais, "ça va mieux", et il a surtout envie "de boire une bonne bière bien fraîche, avec modération bien évidemment !"