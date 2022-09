Les Vintage Days font leur grand retour en Dordogne. Le plus gros évènement du Périgord revient tout le weekend à Périgueux mais aussi et c'est une nouveauté à Coursac. Des défilés sont organisés. La circulation sera perturbée dans le centre-ville pendant l'évènement.

Vintage Days : Périgueux fait un bond dans le temps avec des défilés de mode et de voitures anciennes

Les Vintage Days reviennent après deux ans d'interruption avec la crise sanitaire. Le vintage sous toute ses formes est à l'honneur tout le weekend dans le centre-ville de Périgueux mais aussi, et c'est une nouveauté, à Coursac. De nombreux défilés de véhicules anciens et de mode sont prévus.

France Bleu Périgord sera en direct samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h place Robert Badinter, venez nous voir !

Samedi 3 septembre

9h30 : parade de véhicules anciens depuis le cours Tourny

14h30 : départ d'une course de voitures vintage à Coursac, route des Brandaux sur un circuit fermé. L'arrivée est prévue devant l'église du bourg

14h30 : parade à pied depuis la place de l'ancien hôtel de ville. Une seule condition être habillé en vintage avec vêtements et accessoires. C'est ouvert à tous.

15h30 : défilé de mode vintage avec remise de prix à l'Esplanade Robert Badinter

18h : parade vintage junior avec parade de voiture à pédales ou à traction pédestre

18h-20h : bal swing vintage sur l'esplanade Robert Badinter

19h-23h30 : marché gourmand vintage place de la Clautre à Périgueux, ambiance flonflon et bal musette avant une soirée guinguette et rick and roll place de la mairie.

Une soirée guinguette est organisée samedi soir à Coursac sur la place principale

Dimanche 4 septembre

9h-18h : brocante vintage place de la Clautre

14h30-17h : Concours de danse

Stationnement et circulation

Le parking Tourny sera totalement fermé au stationnement sauf pour les propriétaires de véhicules vintage et jusqu'à 20 heures dimanche soir. L'allée Tourny sera fermé entre le rond point Yves Guéna et la rue Paul-Louis Courier.

Il sera également interdit de se garer sur le parking de la place Bugeaud ainsi que dans de nombreuses rues du centre-ville.

La circulation sera interdite boulevard Montaigne de 12hà 19h le samedi et de 12h à 19h le dimanche.