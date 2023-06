Vire : une tour Eiffel de 350 kilos s'installe sur le rond-point de l'Horloge

Non, vous ne rêvez pas ! Si vous êtes allés à Vire, ce mardi 30 mai, vous avez sûrement vu une tour Eiffel ! Alors, vous étiez bien à Vire, pas de doute. Une petite tour de 6,50 mètres de haut et 350 kilos a été installée par le service des espaces verts de la commune, sur le rond-point de l'Horloge, rond-point du centre-ville. Ce qui n'a pas manqué de plaire aux virois "C'est superbe, j'adore. On se croirait à Paris, sans vraiment y être!", s'amuse Christine, avec sa fille. Une Tour Eiffel qui intrigue aussi les Parisiens, de passage à Vire, comme Bernadette et son mari : "Ça apporte vraiment du cachet à cet endroit, ça donne un peu de Paris aux normands ! Ça nous a tout de suite frappé, on s'est dit : Tiens ? Une Tour Eiffel, ici ?"

ⓘ Publicité

180 heures de travail, entièrement faite à la main

Mais ce rond-point de l'Horloge est aussi bien connu des Virois, pour ses nombreuses décorations, chaque année. "Tous les ans, nous cherchons de nouveaux thèmes, en lien avec des dates anniversaires. Si possible avec des chiffres ronds. Là, pour les 100 ans, c'était parfait", détaille François Cagnard, le créateur de la Tour Eiffel à Vire. L'année passée, le rond-point de l'Horloge avait mis à l'honneur le quarantième anniversaire de la Fête de la musique. Cela fait 12 ans que François Cagnard se charge donc des décorations de ce rond-point. Cette année, la tour lui a demandé pas mal de travail "Cela m'a pris environ 180H. On a du travailler les deux parties de la Tour séparément et les rassembler ensuite. On s'est inspiré de plans, de photos. Il y en a pas mal sur internet !" Une Tour Eiffel, entièrement faite à la main, avec son équipe. Cette tour, vous pourrez l'admirer encore tout l'été, puisqu'elle restera jusqu'en octobre.