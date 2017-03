EN IMAGES - Visite du Monument juif, un lieu insolite de Rouen

C'est un des lieux les plus mystérieux de Rouen : le Monument juif, caché sous le Palais de Justice. Ce bâtiment médiéval doit faire l'objet de travaux à l'été prochain. Avant sa fermeture, quelques chanceux peuvent assister aux visites guidées proposées par l'office de tourisme.

Le Monument juif de Rouen a été découvert par hasard en 1976, lors de travaux de réfection du sol au Palais de Justice. C'est une trace précieuse de la présence de la communauté juive à Rouen au Moyen Age ; on l'estime à 10% de la population jusqu'à ce qu'elle soit définitivement chassée du quartier. A la fin du XVème siècle, les bâtiments sont arasés pour laisser place au Parlement de Normandie, l'actuel Palais de Justice. Le bâtiment qu'on découvre, sous le grand escalier menant à la cour d'appel, était donc semi enterré.

Construit vers 1100, c'est le monument juif le plus ancien d'Europe. De forme rectangulaire, il conserve ses 4 murs avec au pied quelques bases très bien conservées, ornées de décors géométriques ou de motifs d'animaux. L'accès à la salle de 60m² se fait par un escalier en pierre. Le sol est en terre battue, les murs sont très dépouillés mais, en y regardant de plus près, on découvre une dizaine de graffitis en hébreu. On a fait de la cuisine dans cette salle : on a retrouvé des traces de foyers domestiques et des ossements d'animaux.

Visite du plus vieux bâtiment juif européen © Radio France - - Office de tourisme de Rouen -

Pour le reste, ce Monument juif conserve son mystère. Plusieurs hypothèses ont circulé sur sa fonction : synagogue, université juive... Aujourd'hui, les experts penchent davantage pour la maison d'un riche marchand ou d'un haut responsable religieux. Mais c'est ce mystère qui fait aussi la fascination pour le lieu. Les visites proposées jusqu'à l'été par l'office de tourisme de Rouen sont toutes complètes. Il faudra attendre maintenant le printemps 2018, date de la fin des travaux, pour découvrir cet endroit surnommé aussi la Maison sublime.