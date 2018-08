EDF propose aux vacanciers de visiter ce site emblématique du Berry qui retient la rivière Creuse. L’année dernière plus de 600 curieux sont venus visiter le barrage d’Éguzon. France Bleu vous emmène dans les coulisses.

Plus de 600 curieux ont visité le barrage d'Eguzon en 2017

Éguzon-Chantôme, France

61 mètres de haut et 300 mètres de long, le barrage d’Éguzon est impressionnant. Construit en 1926, il retient la rivière Creuse et derrière ce barrage on trouve 58 millions de mètres cube d'eau, c'est l'équivalent de 19 600 piscines olympiques.

Dans les coulisses du barrage d'Eguzon. Des visites guidées ont lieu toute l'année #Indre#Creusepic.twitter.com/nRfpXRNr8k — France Bleu Berry (@FB_Berry) August 16, 2018

Visite guidée dans les entrailles du barrage : Reportage Copier

Près de 600 visiteurs par an

Une quinzaine de visiteurs découvrent le barrage © Radio France - Mélodie Viallet

Des visites guidées sont organisées toute l'année, chaque mercredi et chaque jeudi. En 2017, 607 curieux sont venus découvrir cet édifice emblématique du Berry et situé juste à coté de la Creuse.

La centrale produit chaque année annuellement l’équivalent de la consommation d’une agglomération de plus 40.000 habitants, à peu près comme la ville de Châteauroux. En cas de crue, EDF donne la priorité absolue à l’écoulement des eaux au détriment de la production électrique, en aucun cas elle n’aggrave la crue.

61 mètres de haut et 300 mètres de long, le barrage d’Eguzon est impressionnant. © Radio France - Mélodie Viallet

Une installation qui permet d'alimenter à l'année en électricité l'équivalent d'une ville comme Châteauroux © Radio France - Mélodie Viallet