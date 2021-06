Visite surprise d'un chevreuil dans la cour de la maison de la petite enfance à Sarlat

Joli surprise ce jeudi matin pour les parents qui emmènent leurs enfants à la maison de la petite enfance de Sarlat. Un chevreuil qui a réussi à franchir les clôtures, était dans la cour. Il a été immortalisé par la maman d'une petite fille qui se rendait dans ce centre situé dans le jardin du Plantier et qui accueille notamment une crèche familiale. La ville de Sarlat a partagé les photos sur son compte twitter.

Il est de plus en plus fréquent en Dordogne de voir des animaux sauvages, sangliers et chevreuils, rentrer dans les zones urbanisées.