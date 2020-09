Visitez la cathédrale de Laval grâce à votre téléphone

A l'occasion des journées européennes du patrimoine, le diocèse de Laval lance une visite virtuelle de la cathédrale de la Sainte-Trinité. Des bénévoles du diocèse ont écrit et enregistré des explications sur le bâtiment et ses oeuvres que vous pouvez découvrir sur votre téléphone.

Plus écologique, en laissant de côté le papier, et dans un parfait respect des règles sanitaires vous pouvez désormais vous faire raconter l'histoire et expliquer les œuvres présentes dans la cathédrale de la Sainte-Trinité de Laval. Des bénévoles du diocèse viennent de lancer une visite virtuelle à l'occasion des journées européennes du patrimoine.

Le système ressemble à celui des audio-guides dans les musées traditionnels, le logiciel comprend 14 rubriques toutes rattachées à une œuvre marquante de la cathédrale. Chaque rubrique comprend un texte écrit, mais aussi oral, enregistré par des bénévoles du diocèse. La nouveauté c'est que vous pouvez y accéder grâce à un QRcode via l'appareil photo de votre smartphone.

"Nous n'avions pas les moyens de nous procurer des audio-guides, explique Yves Guihaire, co-responsable de la Commission diocésaine d'art sacré. C'est le vicaire de la paroisse qui a trouvé la solution, et c'est finalement très simple ! ".

Yves et Marie-Eline Guihaire sont à l'initiative de la visite virutelle de la cathédrale. © Radio France - Lila Lefebvre

Le projet tenait à cœur à Yves et son épouse Marie-Eline depuis dès années "mais pendant le confinement, les œuvres m'ont manquée plus que jamais, confie Marie-Eline, nous nous sommes donc lancés dans cet visite virtuelle". Pendant les deux mois isolés chez eux, le couple ainsi que le vicaire de la Paroisse Don Armand D'Harcourt ont donc enchaîné les visio-conférences.

Les textes ont été rédigés par le trio, avec l'aide de Gaston Chérel, historien, Jean-Philippe Ory, organiste et Stéphane Hiland, responsable du Patrimoine à la ville de Laval. Ce sont Marie-Eline et Yves qui prêtent leur voix pour les textes.

"On s'est rendu compte en nous rendant dans la cathédrale qu'il y a beaucoup de gens qui la visitent, s'enthousiasme Marie-Eline, ils sont demandeurs d'explications, maintenant ce savoir est accessible à tous".