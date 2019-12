Viticulture : avec Cuvée Privée offrez un pied de vignes pour Noël

Dijon - France

Le but de Cuvée Privée est de "rapprocher amateurs de vin et vignerons à travers l'adoption d'une micro-parcelle". Les "adopteurs" ont la possibilité de suivre l'évolution de leurs vignes pendant un an -ou plus- grâce au récit que leur en fait chaque mois le vigneron lui-même. Ils sont également invités au domaine pour rencontrer le professionnel qui s'occupe de leurs vignes. L'occasion de découvrir les ceps qui portent leur nom sur un médaillon. Et bien sûr les clients -ou les personnes à qui le cadeau a été offert- reçoivent des bouteilles personnalisées à leur nom à la maison.

Comment ça marche ?

Parmi les viticulteurs de toute la France associés à la démarche, trois sont en Côte-d'Or, le Domaine Deserteaux-Ferrand de Corgoloin, le Domaine Cluzeaud de Volnay et le Domaine Barolet-Pernot de Saint-Romain. Comment cela fonctionne concrètement ? Tout d'abord vous devez sélectionner la vigne et le domaine viticole qui vous intéressent sur le site web de Cuvée Privée. Vous avez le choix entre des vins rouge, des vins blancs, des vins rosés, des vins pétillants et même des vins bio ou biodynamique.

Deux formules sont proposées

Les tarifs vont de 135 à 750 euros en fonction du nectar que vous convoitez et de la durée d'adoption : un, deux ou trois ans. Deux formules sont proposées. Dans la première vous recevrez une bouteille du domaine dès le départ puis six autres personnalisées au bout d'un an. Dans la deuxième : 6 bouteilles au début de votre abonnement et 6 autres à la fin. Les vins sont tous goûtés et approuvés par Bernard Neveu le chef sommelier du Bristol. Le coffret contenant vos bouteilles ainsi que le certificat d’adoption et les numéros des pieds de vigne adoptés arrivent directement chez vous.

Les trois fondatrices de Cuvée Privée - DR

"Se payer des vignes en Bourgogne peut coûter plusieurs millions d'euros"

Ce système n'est pas réservé à une élite assure Morgane Suquet, l'une des trois associées. "Ce que l'on veut c'est rendre accessible ce rêve de posséder des vignes. Normalement des vignes en Bourgogne coûtent plusieurs millions d'euros. Là nos prix commencent à 135 euros pour un Côte du Rhône Rosé, 200 euros pour un Bourgogne pour un an. C'est un certains prix à mettre mais on va vraiment au-delà des bouteilles. Et si notre budget ne nous permet pas cet achat on peut tout à fait le faire à plusieurs."

L'arrière petite-fille de Louis Suquet qui a donné son nom à une place à Dijon

Depuis le début de son activité en 2018, Cuvée Privée, qui travaille avec 16 producteurs à travers la France, a contribué à faire "adopter" 13.000 pieds de vigne et réussi à commercialiser 30.000 bouteilles. Pour la petite histoire la famille de Morgane Suquet, née à Paris, est originaire de Pothières dans le canton de Châtillon-sur-Seine. Son grand-père Alain Suquet est chevalier du Tastevin et son arrière grand-père Louis Suquet, qui a participé à la création du métro Parisien a donné son nom à la place Suquet à Dijon.